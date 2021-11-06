В Архангельской области героически отстояли коровник

В субботу во 2-м часу ночи жителя д. Усть-Манева Верхнетоемского района разбудила собака – питомец подбежал к постели хозяина, начал теребить его и громко лаять. И не просто так – пёс предупредил о пожаре, который разгорался в коровнике рядом с домом.
Такая «пожарная сигнализация» в итоге спасла жизнь троим коровам, принадлежащим этому же владельцу.
Мужчина позвонил в пожарную охрану, и через несколько минут на месте уже работали пожарные ПЧ-63 пос. Авнюгский. В строении размером 50х20 м, построенном из дерева и кирпича, значительнее всего повреждена кровля. Причина возгорания, скорее всего, связана с системой отопления. Та часть коровника, где содержались животные, отапливалась ТЭНами, которые, скорее всего, и дали сбой. По стене огонь распространился на чердак и кровлю.
Пожарным удалось эвакуировать всех животных, которые находились внутри на привязи. Даже перекусив цепи, вывести их оказалось непросто. Одну из коров пожарные вытаскивали впятером, настолько буренка сопротивлялась спасению. Это неудивительно: коровы, как и лошади, в стрессовой ситуации могут упираться, отбиваться и не идти к спасительному выходу. В итоге всю живность удалось спасти, владелец разместил их в резервное помещение. Также пожарные при помощи автоцистерны отбуксировали из зоны горения трактор Т-25. Хозяйский дом тоже остался цел.