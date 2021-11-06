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Архангелогородец промышлял воровством в строительном гипермаркете

Накануне днём наряд вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший по сигналу тревожной кнопки, задержал одного из посетителей строительного гипермаркета на улице Касаткиной, который подозревается в краже товара.

42-летний гражданин пытался, минуя кассовую зону, незаметно для работников службы охраны вынести из магазина неоплаченный товар на сумму более 3 тыс. рублей: зарядное устройство, четыре аккумуляторные батареи и инструмент для обжима проводов. Злоумышленнику не удалось исполнить задуманное, так как его противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

Гражданина, ранее не привлекавшегося к уголовной и административной ответственности, передали полицейским. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

05 февраль 09:27 | : Происшествия

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