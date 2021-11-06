Архангелогородец промышлял воровством в строительном гипермаркете

Накануне днём наряд вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший по сигналу тревожной кнопки, задержал одного из посетителей строительного гипермаркета на улице Касаткиной, который подозревается в краже товара.
42-летний гражданин пытался, минуя кассовую зону, незаметно для работников службы охраны вынести из магазина неоплаченный товар на сумму более 3 тыс. рублей: зарядное устройство, четыре аккумуляторные батареи и инструмент для обжима проводов. Злоумышленнику не удалось исполнить задуманное, так как его противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.
Гражданина, ранее не привлекавшегося к уголовной и административной ответственности, передали полицейским. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.