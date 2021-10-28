Взрослая архангелогородка спьяну украла детский велосипед

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Архангельску обратилась жительница Исакогорского округа. По словам заявительницы, у нее пропал детский велосипед, который хранился в подъезде под лестничным маршем первого этажа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась 37-летняя женщина – жительница соседнего дома. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По имеющейся информации, в момент совершения преступления злоумышленница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возвращаясь от знакомых, она заметила в подъезде велосипед, который не был пристегнут противоугонным устройством, и прихватила его с собой.
Отделением дознания отдел полиции №2 УМВД России по городу Архангельску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Велосипед изъят и в скором времени будет возвращен владелице.
Внимание! Стражи порядка рекомендуют гражданам исключить хранение личного имущества, в том числе велосипедов, в местах общего доступа. Если возникла необходимость оставить транспортное средство на продолжительное время, пользуйтесь надежными противоугонными устройствами, которые нельзя разрушить бытовым инструментом.