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Плесецкий монстр истязал старшего брата

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за совершение преступления против личности 32-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Следствием установлено, что в 2021 году по месту жительства в Плесецком районе обвиняемый, используя свое физическое превосходство, грубо обращался с 37-летним братом, систематически наносил ему побои руками, ногами и подручными предметами, совершал в отношении него иные насильственные действия, а также угрожал убийством демонстрируя нож, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Также установлено, что он незаконно приобрел взрывчатое вещество- дымный порох и незаконно хранил его по месту жительства до момента изъятия сотрудниками полиции.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что брата он один раз ударил ножом в область ноги, угроз ему не высказывал, а порох нашел на полигоне твердых бытовых отходов и принес домой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 февраль 10:25 | : Происшествия

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