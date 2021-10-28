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Юный прощелыга из Северодвинска украл деньги с карточки пенсионерки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, 25 декабря 2021 года, подозреваемый на терминале кассы самообслуживания гипермаркета в городе Северодвинске обнаружил банковскую карту, принадлежащую 69-летней пенсионерке. Юноша бесконтактным способом оплатил свои покупки и оставил чужую карту на терминале. 

Несовершеннолетний подозреваемый обратился с заявлением о явке с повинной и пояснил следователю, что не подумал об ответственности, решил, что ему просто повезло.

 

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу.

 

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

Уголовный кодекс РФ за кражу, совершенную с банковского счета, предусматривает наказание от штрафа до 6 лет лишения свободы.

 

04 февраль 08:53 | : Происшествия

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