Юрий Гнедышев отправляется отбывать наказание

Архангельский областной суд отклонил апелляцию бывшего ио министра образования. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, Юрий Гнедышев в ноябре прошлого года был признан виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней и двух несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 3 ст. 242 УК РФ) и осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима.
На практике это означало общение топ-чиновника с несовершеннолетними представительницами противоположного полу на интимные темы. Вину усугубила профессиональная ориентация осужденного.
Наблюдатели полагают, что степень виновности Гнедышева установит «блаткомитет» колонии, куда он прибудет для отбытия наказания.