Совместные посиделки бывших зеков в Вельске чуть не закончились убийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 37-летнего жителя города Вельска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 13 октября 2021 года в квартире дома по улице Карпеченко в городе Вельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни к гостю, нанес тому не менее четырех ударов по голове и телу топором-колуном. Благодаря тому, что потерпевший смог покинуть квартиру, и ему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив.
В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что в указанный день познакомился с потерпевшим и пригласил его к себе в гости для совместного употребления спиртных напитков. В процессе застолья он рассказал гостю, что ранее отбывал наказание в местах лишения свободы (работал швеей в зоне), тот его словесно оскорбил. Между ними произошла потасовка, в ходе которой он ударил потерпевшего топором, убивать его не хотел.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.