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Средняя сумма взятки в Архангельской области – больше полумиллиона

Об этом заявили в региональной прокуратуре, основываясь на последних уголовных делах, по которым проходит ряд чиновников.

«Всего в 2021 году выявленное взяточничество (крупное и мелкое) увеличилось на 51,3%, что вызвало рост должностных преступлений на 31,1%. Средний размер полученной взятки составил 561,5 тысяч рублей».

Между тем, наблюдатели полагают, что сумма взяток зависит, в том числе, и от уровня благосостояния региона в целом – чем он выше, тем и взятка весомей.

Кстати, общий уровень преступности в Поморье за прошедший год снизился на 11%. Пандемия, знаете ли…

02 февраль 12:18 | : Происшествия

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