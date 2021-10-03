Средняя сумма взятки в Архангельской области – больше полумиллиона

Об этом заявили в региональной прокуратуре, основываясь на последних уголовных делах, по которым проходит ряд чиновников.
«Всего в 2021 году выявленное взяточничество (крупное и мелкое) увеличилось на 51,3%, что вызвало рост должностных преступлений на 31,1%. Средний размер полученной взятки составил 561,5 тысяч рублей».
Между тем, наблюдатели полагают, что сумма взяток зависит, в том числе, и от уровня благосостояния региона в целом – чем он выше, тем и взятка весомей.
Кстати, общий уровень преступности в Поморье за прошедший год снизился на 11%. Пандемия, знаете ли…