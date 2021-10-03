Страховой агент из Пинежского района присваивала взносы клиентов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летней жительнице Пинежского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в 2020 - 2021 годах осужденная, будучи фактически уполномоченной на исполнение обязанностей по договору об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования с одной из страховых компаний, систематически присваивала себе денежные средства, получаемые от страхователей (граждан) в виде страховых премий. В результате указанных действий осужденная присвоила более 285 тысяч рублей, принадлежащих страховой компании.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ГЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району.
В ходе предварительного следствия сумма причиненного ущерба возмещена в полном объеме.
Приговором Пинежского районного суда Архангельской области ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.