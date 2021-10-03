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В Архангельской области пресечено преднамеренное банкротство компании

По версии следствия, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью, зная о том, что по результатам проведенной налоговой проверки компания привлечена к ответственности за неуплату налогов, пеней и штрафов на общую сумму почти 230 миллионов рублей, имея возможность ее погасить, решил уйти от обязательств по уплате. 

После смерти единственного учредителя предприятия, обвиняемый вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО, его главным бухгалтером и специалистом, оказывающим юридические услуги.

Мужчина дал указание банкротить предприятие путем увеличения его искусственной кредиторской задолженности. Денежные средства, находившиеся на расчетном счёте ООО, (более 500 тысяч рублей) были обналичены с использованием подконтрольных исполнительному директору предприятий. Затем с помощью подделки договоров на поставку товаров и оказание услуг, а также трех векселей было обеспечено взыскание с предприятия в пользу сторонних организаций несуществующей задолженности в виде денежных средств в сумме свыше 400 миллионов рублей.

В результате общество с ограниченной ответственность не могло отвечать по своим обязательствам по уплате платежей, что привело к его банкротству.

По делу в рамках досудебного соглашения обвиняемым возмещен материальный ущерб на сумму 90 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Архангельской области, материалы направлены в суд.

 

02 февраль 08:38 | : Происшествия

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