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Сергей Акулов отправится в зону через 13 лет после получения взятки

В апреле 2021 года мы сообщали о задержании в Москве чиновника администрации губернатора Михальчука, находящегося в бегах с 2010 года.

Сергею Акулову вменялось:

- получение взятки в 2009 году в размере 1 миллион рублей у генерального директора одного из коммерческих предприятий города за обеспечение победы на аукционе, дающем право поставки машин и оборудования для нужд одного из профессиональных училищ по приоритетному национальному проекту «Образование» на сумму 29 миллионов рублей.

Интересно, что подсудимому приписывалось родство с якутским милицейским генералом Владимиром Акуловым, что в глазах общественности обеспечивало ему губернаторскую «крышу».

В итоге сегодня Сергею Акулову Октябрьским районным судом Архангельска назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строго режима.

А сел бы раньше, давно вышел…

01 февраль 16:34 | : Происшествия

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