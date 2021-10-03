Сергей Акулов отправится в зону через 13 лет после получения взятки

В апреле 2021 года мы сообщали о задержании в Москве чиновника администрации губернатора Михальчука, находящегося в бегах с 2010 года.
Сергею Акулову вменялось:
- получение взятки в 2009 году в размере 1 миллион рублей у генерального директора одного из коммерческих предприятий города за обеспечение победы на аукционе, дающем право поставки машин и оборудования для нужд одного из профессиональных училищ по приоритетному национальному проекту «Образование» на сумму 29 миллионов рублей.
Интересно, что подсудимому приписывалось родство с якутским милицейским генералом Владимиром Акуловым, что в глазах общественности обеспечивало ему губернаторскую «крышу».
В итоге сегодня Сергею Акулову Октябрьским районным судом Архангельска назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строго режима.
А сел бы раньше, давно вышел…