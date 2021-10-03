"Собака" подвела. Приключения рыбаков в Сухом море под Архангельском

– У нас проблемы с техникой, у мотособаки «полетела» цепь! Нас три человека, находимся на Сухом море, между устьем реки Кадь и базой Железные ворота, – такой звонок поступил в службу 112 поздним вечером субботы.
По словам мужчины, внедорожная техника застряла в т.н. слузе – снежной каше.
– Позвать на помощь некого – других рыбаков видим, но они очень далеко, едва заметны, а уже темнеет. Запаса продуктов с собой нет, все съели. Обогрева тоже нет – только сигареты. Мы уж никак не рассчитывали, что такая концовка будет у рыбалки…, – добавил заявитель. К счастью, с собой у рыбаков были налобные фонарики – с их помощью они могли обозначить себя в темноте.
К месту нахождения рыбаков, в протоку возле острова Малый Клюев в дельте Северной Двины, на судне на воздушной подушке «Хивус» направилась группа спасателей Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
Однако в итоге рыбаки от предложенной помощи отказались – стало жаль бросать дорогостоящую технику. Мужчины самостоятельно починили цепь и благополучно добрались до Ульмицы, где был припаркован их автомобиль. Медицинская помощь никому не требовалась.