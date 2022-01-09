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Пьяный котлошанин совершил разбойный налет на магазин

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 35-летнего жителя г. Котласа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что подсудимый в дневное время 30 января 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в торговом зале магазина «Магнит» в г. Котласе подошел к кассе, обслуживающей клиентов, угрожая ножом, размахивая им перед кассиром и товароведом магазина, потребовал открыть ящик кассы и передать ему выручку. Получив отказ, подсудимый похитил алкогольную продукцию с прилавка магазина, с похищенным с места преступления скрылся.

Свою вину подсудимый не признал, пояснив, что достал имеющийся при нем нож для того, чтобы открыть завинчивающуюся крышку на бутылке пива. Однако его позиция опровергнута совокупностью доказательств.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

31 январь 14:40 | : Происшествия

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