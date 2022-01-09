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Жительницу Северодвинска угробил снегоход

Вчера вечером на береговой линии озера Кривое по Онежскому тракту обнаружено тело 55-летней женщины. По предварительным данным, пострадавшая, управляя снегоходом, не справилась с управлением и врезалась в дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Приходится констатировать, что холодное время года является травмоопасным периодом для детей и взрослых. В связи с этим, в целях профилактики и предотвращения возможного травмирования и гибели людей в зимний период, Следственное управление рекомендует жителям региона обратить самое пристальное внимание на соблюдение правил поведения для обеспечения безопасности.

 

31 январь 10:17 | : Происшествия

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