Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поселке Вычегодский ухари воровали легкий алкоголь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителей поселка Вычегодский в возрасте 14 и 19 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 10 января 2022 года вечером подозреваемые пришли в один из магазинов в поселке Вычегодский, где подросток, согласно ранее достигнутой договоренности, из торгового зала открыто похитил четыре бутылки пива. Сотрудник магазина потребовала расплатиться за товар. Юноша при попытке скрыться упал и уронил бутылки. Совершеннолетний подозреваемый открыл ему входную дверь магазина, и с уцелевшими двумя бутылками пива они скрылись с места преступления, распорядившись ими по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемые дали признательные показания.

31 январь 08:49 | : Происшествия

Главные новости


«Экипаж, взлетаем!» - краткое поручение Путина Правительству, которое изменит судьбу Индиги и Ненецкого округа
Маски – снять! «Безумное кино для взрослых» как приговор новой Румынии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20