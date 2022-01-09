В поселке Вычегодский ухари воровали легкий алкоголь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителей поселка Вычегодский в возрасте 14 и 19 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, 10 января 2022 года вечером подозреваемые пришли в один из магазинов в поселке Вычегодский, где подросток, согласно ранее достигнутой договоренности, из торгового зала открыто похитил четыре бутылки пива. Сотрудник магазина потребовала расплатиться за товар. Юноша при попытке скрыться упал и уронил бутылки. Совершеннолетний подозреваемый открыл ему входную дверь магазина, и с уцелевшими двумя бутылками пива они скрылись с места преступления, распорядившись ими по своему усмотрению.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.
Подозреваемые дали признательные показания.