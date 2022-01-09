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При пожаре в Плесецке погибли четверо детей и их мама

Сегодня ночью в квартире деревянного двенадцатиквартирного дома по улице Строительная в поселке Плесецк произошел пожар, при локализации которого обнаружены тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения.  По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, изымается необходимая документация.

По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально- опасном положении. В связи с изложенным, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.

Одна из рассматриваемых версий возгорания - неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи. Другие жильцы дома не пострадали.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

29 январь 08:08 | : Происшествия

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