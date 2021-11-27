Огнемет для Пеункова. Архангельск ждет громкий судебный процесс

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего жителя Республики Карелия в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, п.п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство шести лиц, совершённом общеопасным способом, а именно содействие путем предоставления орудия совершения преступления и устранения препятствий для совершения преступления).
Напомним, что 4 октября 2005 года вечером неустановленное лицо произвело выстрел из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в оконный проем офисного помещения, расположенного по улице Дачной в городе Архангельске, с целью устранения депутата Приморского района - предпринимателя Алексея Пеункова. По счастливой случайности никто не пострадал, так как Пеунков и пятеро его знакомых в указанный момент перешли в другое помещение своего офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки. Следственными органами было возбуждено уголовное дело.
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.
Заместителем Председателя СК России Александром Клаусом в связи с необходимостью оперативного выполнения большого объема следственных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации по данному уголовному делу создана межрегиональная следственная группа.
В дальнейшем в результате совместной планомерной и скрупулезной работы следователей, следователей-криминалистов отдела криминалистики регионального следственного управления и отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудников УФСИН, РУФСБ и уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, установлены исполнитель и пособник совершённого покушения.
В ходе допросов указанные лица признали свою вину и пояснили следователю, что согласились помочь устранить Пеункова, который мешал вести бизнес заказчикам преступления, по личным мотивам. Первоначально планировалось устранить предпринимателя при помощи самодельного взрывного устройства с пультом дистанционного управления, заложенного в выемку в грунте при входе в офис его бизнес-партнёров. В последующем приняли решение об использовании реактивного пехотного огнемета
«РПО-А».
Непосредственный исполнитель убийства в настоящее время отбывает наказание за ранее совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство по найму. Ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц, совершённое общеопасным способом). Работа по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, продолжается.
Кроме того, в последующем и сам Пеунков был осужден к длительному лишению свободы за организацию убийств двух предпринимателей, а также за организацию и участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, направленных на монополизацию рынка строительного песка.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствие вёл третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.