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В Архангельске задержан магазинный вор, промышлявший бытовой техникой

В декабре прошлого года в полицию Ломоносовского округа города Архангельска поступило заявление от сотрудника одного из сетевых магазинов электроники. Он сообщил, что с витрины пропала дорогостоящая кофемашина. Подобные преступления, связанные с кражами из магазинов электроники дорогостоящей бытовой техники, были совершены еще в трех торговых центрах Ломоносовского округа. Общая сумма ущерба составила порядка 65 тысяч рублей.

Во всех случаях действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина заходит в торговый зал и выбирает товары. Убедившись, что его никто не видит, берет понравившуюся технику и кладет в сумку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина.

Как пояснил злоумышленник, похищенную бытовую технику он продавал прохожим за символическую стоимость. В настоящее время установлена причастность мужчины к совершению семи краж на территории города Архангельска.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

  

25 январь 10:47 | : Происшествия

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