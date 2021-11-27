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Архангельский рецидивист снова отправится на зону за убийство на Тяговой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступления против собственности 28-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.314.1 УК РФ (неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства в определенный администрацией исправительного учреждения срок, совершенное в целях уклонения от административного надзора),   ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). 

Следствием установлено, что в период с 21 по 25 октября 2021 года в квартире дома по улице Тяговой в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударил стеклянной бутылкой по голове 48-летнего хозяина жилища, нанёс ему удары ногами по голове и телу, после чего надел раненому на голову полимерные пакеты и задушил его. Обвиняемый обыскал квартиру убитого, похитил золотой браслет и мобильный телефон общей стоимостью 9200 рублей, забрал ключи от автомобиля потерпевшего в целях перегона его с места стоянки.

Также установлено, что подследственный в период с августа по октябрь 2021 года без уважительных причин при освобождении из мест лишения свободы не прибыл к избранному им месту жительства в определённый администрацией учреждения срок в целях уклонения от административного надзора.

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что зашел в квартиру к потерпевшему, так как искал своего знакомого. Он сделал замечание хозяину жилища, чтобы тот не ходил перед ним без одежды, и между ними произошёл конфликт. Он ударил потерпевшего стеклянной бутылкой по голове, ударил ногой и надел на голову полиэтиленовый пакет. Затем забрал мобильный телефон, цепочку и ключи от машины, закрыл входную дверь на навесной замок и скрылся с места преступления. Машину планировал через некоторое время перегнать и продать на запчасти, цепочку сдал в ломбард, мобильный телефон добровольно выдал сотрудникам полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 январь 08:55 | : Происшествия

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