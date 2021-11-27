"Особенности" подледной рыбалки на Северной Двине

Воскресным днём в Службу-112 обратился вахтенный лодочного кооператива «Прибой» и сообщил, что напротив здания таможни неподалёку на льду лежит рыбак.
Мужчина сходил к нему и убедился, что рыбак жив, но находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- Я подошёл к нему, он едва шевелится и говорит: «А не надо меня спасать, я здесь буду лежать и замерзать!» Пробовал его тащить, но он тяжёлый, мне одному не под силу. Если он так полежит ещё часик – то точно замёрзнет.
На место были направлены спасатели Центральной спасательной станции. Мертвецки пьяного рыбака преклонного возраста спасатели отвезли на причал ЦСС и передали бригаде скорой медицинской помощи.