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"Особенности" подледной рыбалки на Северной Двине

Воскресным днём в Службу-112 обратился вахтенный лодочного кооператива «Прибой» и сообщил, что напротив здания таможни неподалёку на льду лежит рыбак.


Мужчина сходил к нему и убедился, что рыбак жив, но находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.


- Я подошёл к нему, он едва шевелится и говорит: «А не надо меня спасать, я здесь буду лежать и замерзать!» Пробовал его тащить, но он тяжёлый, мне одному не под силу. Если он так полежит ещё часик – то точно замёрзнет.


На место были направлены спасатели Центральной спасательной станции. Мертвецки пьяного рыбака преклонного возраста спасатели отвезли на причал ЦСС и передали бригаде скорой медицинской помощи.


24 январь 13:39 | : Происшествия

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