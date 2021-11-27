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В Котласском районе супруги сгорели в собственном доме. Начата проверка

Вчера ночью в деревянном доме в поселке Харитоново Котласского района произошло возгорание.  После тушения пожара на месте происшествия обнаружены останки супругов в возрасте 35 и 40 лет.  По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

По предварительной информации, пожар произошел в результате неисправности проводки в доме, который использовался под дачу.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу снова обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Сильные морозы вынуждают жителей домов с печным отоплением чаще топить печи, а также пользоваться электрообогревателями. В связи с изложенным, особое внимание необходимо уделять исправности печного оборудования, соблюдению правил его использования, а также не допускать перекал печи. При использовании электрических приборов следить за исправностью проводки и оборудования, не перегружать электросеть, а также не оставлять обогреватели без присмотра. Берегите себя и своих близких.

24 январь 10:44 | : Происшествия

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