Архангелогородец, пытавшийся сжечь семью бывшей жены, получил 17 лет

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокуратуры и признал виновным 36-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества), ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание).
В суде установлено, что обвиняемый 13.05.2020 в ночное время, имея умысел на убийство своей бывшей жены, их общих детей и её родственников, облил бензином входную дверь квартиры в доме и поджег её. Убедившись в возникновении пожара, покинул место преступления, однако довести свой умысел на убийство и повреждение имущества не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку один из жильцов проснулся и принял меры к тушению пожара.
После этого злоумышленник с целью уничтожения магазина, принадлежащего его бывшим родственникам, облил бензином приставленные к стене деревянные поддоны, поджог их и скрылся. Пожар был своевременно обнаружен и локализован работниками магазина.
Кроме того, подсудимый признан виновным в том, что 26.11.2019 угрожал убийством своей бывшей супруге, а в период с 30.11.2019 по 12.05.2020 в её истязании путем причинения побоев и совершения иных насильственных действий.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда.
Приговор суда в законную силу не вступил.