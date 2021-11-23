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Архангелогородец, пытавшийся сжечь семью бывшей жены, получил 17 лет

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокуратуры и признал виновным 36-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества), ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание). 

В суде установлено, что обвиняемый 13.05.2020 в ночное время, имея умысел на убийство своей бывшей жены, их общих детей и её  родственников, облил бензином входную дверь квартиры  в доме и поджег её.  Убедившись в возникновении пожара, покинул место преступления, однако довести свой умысел на убийство и повреждение имущества не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку один из жильцов проснулся и принял меры к тушению пожара.

После этого злоумышленник с целью уничтожения магазина, принадлежащего его бывшим родственникам, облил бензином приставленные к стене деревянные поддоны, поджог их и скрылся. Пожар был своевременно обнаружен и локализован работниками магазина.

Кроме того, подсудимый признан виновным в том, что  26.11.2019 угрожал убийством своей бывшей супруге, а в период с 30.11.2019 по 12.05.2020 в её истязании путем причинения побоев и совершения иных насильственных действий.   

Приговором суда обвиняемому назначено наказание  в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил.    

24 январь 08:37 | : Происшествия

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