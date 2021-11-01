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В Котласском районе юноша не хотел отдать год Родине. Теперь может сесть на два

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, в конце 2021 года под роспись получал повестки о явке в отдел военного комиссариата Архангельской области по городам Котлас, Коряжма и Котласскому району. Подозреваемый, не желая проходить военную службу, в назначенные дни без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, не явился.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что просто не хочет служить в армии.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

21 январь 11:03 | : Происшествия

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