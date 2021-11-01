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В Плесецке произошла кровавая разборка из-за милицейского прошлого

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 11 декабря 2021 года вечером после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома по улице Вокзальная в поселке Плесецк подозреваемый на почве личных неприязненных отношений к 32-летнему гостю причинил тому ножевое ранение в область шеи. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший он остался жив. 

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что нетрезвый потерпевший повел себя неадекватно и стал ему угрожать ножом, так как он когда-то работал в правоохранительных органах. В ходе потасовки он у него отобрал нож и им же ударил гостя, попав в шею. В содеянном раскаивается. Убивать потерпевшего не хотел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Следствие проверит версию подозреваемого о противоправном поведении потерпевшего.

21 январь 08:52 | : Происшествия

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