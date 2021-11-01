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В Архангельске задержана уличная воровка

14 января текущего года в отдел полиции по обслуживанию Ломоносовского округа города Архангельска с заявлением обратилась пенсионерка 1951 года рождения. По словам потерпевшей, возвращалась из магазина домой у подъезда она заметила незнакомую женщину, которая зашла за ней в подъезд и поднялась на лифте на девятый этаж. Когда пенсионерка заходила в квартиру, незнакомка схватила поставленную на пол сумку и убежала.

В ходе расследования оперативники обратили внимание на похожий случай, произошедший в Октябрьском округе 31 декабря прошлого года. Тогда у 63-летней архангелогородки неизвестная девушка выхватила из рук сумку с личными вещами и убежала.

Оперативники предположили, что к данным преступлениям может быть причастен один и тот же человек. Объединив полученные от потерпевших сведения полицейские смогли в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемую. Ей оказалась нигде не работающая, ранее судимая 32-летняя уроженка поселка Савинский Архангельской области.

Часть похищенных денег и документы изъяты сотрудниками полиции и возвращены владелицам. 

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Расследование продолжается.

 

20 январь 10:51 | : Происшествия

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