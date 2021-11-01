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Несовершеннолетние пацаны из Нарьян-Мара обнесли частную лавочку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Нарьян-Мара в возрасте 15-17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 4 декабря 2021 года вечером подозреваемые пришли в один из магазинов, расположенных в городе Нарьян- Маре, и из торгового зала открыто похитили несколько бутылок пива, гренки и пиццы. С похищенным имуществом их остановил охранник магазина, потребовав расплатиться за товар, но юноши проигнорировали его требование и скрылись с места преступления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемые дали признательные показания.

19 январь 14:09 | : Происшествия

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