Несовершеннолетние пацаны из Нарьян-Мара обнесли частную лавочку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Нарьян-Мара в возрасте 15-17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, 4 декабря 2021 года вечером подозреваемые пришли в один из магазинов, расположенных в городе Нарьян- Маре, и из торгового зала открыто похитили несколько бутылок пива, гренки и пиццы. С похищенным имуществом их остановил охранник магазина, потребовав расплатиться за товар, но юноши проигнорировали его требование и скрылись с места преступления.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.
Подозреваемые дали признательные показания.