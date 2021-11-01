В Архангельске спецназ разгромил гаражную "плантацию" каннабиса

Ночью 11 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда специального назначении «Гром» в гаражном кооперативе по улице Русанова был установлен автомобиль «Volkswagen», в котором находились двое мужчин 1992 и 1994 годов рождения.
В ходе досмотра транспортного средства стражами порядка были обнаружены и изъяты порядка 30 упаковок с растительным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое признано наркотическим средством в значительном размере.
В дальнейшем полицейскими задержан еще один соучастник – мужчина 1993 года рождения. Также установлено место культивирования запрещенных веществ – нежилое помещение, расположенное в городе Северодвинске, где было изъято специальное оборудование и 14 кустов растений, которые согласно проведенной экспертизе являются наркосодержащими.
По версии следствия, злоумышленники организовали в теневом сегменте сети Интернет магазин, через который планировали сбывать запрещенные вещества на территории Архангельска, Северодвинска и Новодвинска путем оборудования так называемых «тайников».
По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере с использованием сети Интернет, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование продолжается.