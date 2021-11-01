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Жительница Северодвинска познакомилась с вором, хулиганом и насильником. Чем это кончилось

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 23-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 и ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием и судом установлено, что 11 августа 2020 года в ночное время осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в гостях у 33-летней знакомой в городе Северодвинске, причинил ей два проникающих ножевых ранения в область груди. Затем, демонстрируя нож и угрожая убийством, нанес потерпевшей многочисленные удары руками и деревянной толкушкой по голове и телу и совершил в отношении нее на глазах ее 9-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

По требованию осужденного пострадавшая открыла входную дверь в соседнюю комнату коммунальной квартиры, из которой тот похитил телевизор, постельное белье, духи и самокат на общую сумму более 15 тысяч рублей, после чего выхватил мобильный телефон из рук 9-летней дочери пострадавшей стоимостью 2 тысячи рублей. До того, как скрыться с похищенным с места преступления, он заявил потерпевшей, что убьет ее, если она расскажет о произошедшем сотрудникам полиции или бригаде скорой медицинской помощи.

После его ухода женщина сразу же обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы. В ходе допроса она пояснила следователю, что познакомилась с подследственным через сеть Интернет. В первую их встречу ничего необычного в его поведении не заметила, а после того как пригласила его к себе домой, стала жертвой его противоправных действий. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, подследственного задержали, похищенное изъяли.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания и объяснил свои действия сильным алкогольным опьянением.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 18 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.  

19 январь 10:55 | : Происшествия

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