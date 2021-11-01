В Архангельске объявлен в розыск ресторанный убийца

20 ноября 2021 года ночью у ресторана, расположенного на проспекте Московский в городе Архангельске, мужчина в ходе конфликта произвел выстрелы из травматического пистолета, причинив тяжелую черепно- мозговую травму жителю города Москвы и различные телесные повреждения еще двум жителям города Архангельска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).
Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь 49-летний пострадавший, приехавший на день рождения из города Москвы, от полученного ранения скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении. Двум другим пострадавшим причинены ранения в область головы.
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области и СОБР областного управления Росгвардии, установлены участники конфликта. Подозреваемый скрылся с места преступления, в связи чем объявлен в розыск.
Заподозренному заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).
Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно- разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения обвиняемого. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
По предварительной информации, конфликт в ресторане произошел из-за того, что мужчина из компании именинника стал оказывать знаки внимания отдыхающим девушкам, которые позвонили своему знакомому. Приехавший мужчина в процессе выяснения отношений вызвал на подмогу своих знакомых. После закрытия заведения на улице продолжился конфликт между компанией именинника и четырьмя прибывшими мужчинам, один из которых произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета.