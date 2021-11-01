Гнусные мошенники обманули 87-летнюю северодвинку с компенсацией за лекарства

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 87-летняя местная жительница. По словам заявительницы, в сентябре прошлого года ей на домашний телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что пенсионерке положена компенсация за ранее приобретенные лекарственные средства. Для того, чтобы их получить, необходимо оплатить услуги курьера. Когда женщина согласилась, звонивший предупредил, чтобы она никому не говорила о положенной выплате.
В течение четырех месяцев пенсионерка четыре раза переводила злоумышленникам денежные средства через систему экспресс-переводов.
То, что с бабушкой происходит что-то странное, заметил внук. Он обратил внимание, что она стала часто с кем-то разговаривать по телефону, при этом тщательно скрывая личность собеседника и предмет беседы. На вопросы родственника отвечала уклончиво, явно что-то недоговаривая. Обман открылся, когда мужчина заметил, что у бабушки пропали более 60 тысяч рублей. Только тогда женщина рассказала, для чего и кому она отправляет свои сбережения. Внук убедил ее обратиться в полицию.
При этом родственники неоднократно предупреждали пожилую северодвинку о существовании различного рода мошенничеств и просили не предпринимать никаких действий с денежными средствами, предварительно не посоветовавшись с ними.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность и критично относиться к информации, поступающей от неизвестных по телефону или в сети Интернет. Проверяйте любые полученные вами сообщения. Не приобретайте лекарства без консультации с лечащим врачом, тем более если вам не известно назначение препарата. Не верьте сведениям о случайном выигрыше, получении компенсации за ранее приобретенные лекарства и другие товары. Не перечисляйте денежные средства незнакомым людям, кем бы они ни представлялись.
Если у вас есть пожилые родственники, старайтесь чаще звонить им и интересоваться их делами. Большая часть пострадавших этого возраста поверила мошенникам только потому, что рядом не было людей, с которыми можно было бы посоветоваться и которые могли бы объяснить, что всё происходящее – обман. Не позволяйте мошенникам обманывать вас и ваших близких!