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Житель Устьянского района убил гостя поленом на почве совместного пьянства

16 января 2022 года утром в частном доме в деревне Малая Вирова Устьянского района обнаружено тело 35-летнего местного жителя с раной головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району, по подозрению в совершении убийства задержан 57-летний местный житель, в доме которого обнаружено тело убитого.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что по месту его жительства вместе со знакомым употребляли спиртные напитки.  Из-за того, что он отказал гостю приобрести еще спиртного, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевший ударил его рукой в область груди. Он разозлился и ударил того поленом по голове. В содеянном раскаивается.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

18 январь 08:54 | : Происшествия

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