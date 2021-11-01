Житель Устьянского района убил гостя поленом на почве совместного пьянства

16 января 2022 года утром в частном доме в деревне Малая Вирова Устьянского района обнаружено тело 35-летнего местного жителя с раной головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району, по подозрению в совершении убийства задержан 57-летний местный житель, в доме которого обнаружено тело убитого.
Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что по месту его жительства вместе со знакомым употребляли спиртные напитки. Из-за того, что он отказал гостю приобрести еще спиртного, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевший ударил его рукой в область груди. Он разозлился и ударил того поленом по голове. В содеянном раскаивается.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.