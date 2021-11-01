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В Няндоме задержан пироман, сжигавший автомобили из мести

В мае 2021 года неустановленное лицо с использованием бутылки, провода, часового механизма и элементов питания пыталось осуществить поджог автомобиля, припаркованного у жилого дома по улице 60 лет Октября в городе Нямдома. По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело, которое прокурором передано для дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками правоохранительных органов, установлена причастность к поджогу 23-летнего жителя города Няндома.

В ходе расследования указанного уголовного дела также установлено, что подозреваемый незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено у автомобиля. Он же совершил поджог автомобиля в городе Няндома в апреле 2019 года, а также в 2021 году сбыл наркотическое средство в крупном размере.

В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. По версии следствия, поджогам предшествовали конфликты между родственником подследственного и владельцами транспортных средств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 В ближайшее время ему  будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога), ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств) и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). 

17 январь 08:51 | : Происшествия

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