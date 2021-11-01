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В Маймаксе нетрезвый мужчина обвинил пожарных в поджоге квартиры

Ночной пожар в Маймаксанском округе Архангельска заставил эвакуироваться жильцов двухэтажного многоквартирного дома.


Сообщение о пожаре на ул. Победы поступило сегодня около 2 часов ночи, к месту происшествия были направлены пожарные ПЧ-78 и ПСЧ-4.


В деревянном доме коридорной системы горела угловая квартира на втором этаже. Открытый огонь виднелся в окнах и выходил на кровлю.


Из горящей квартиры пожарные ПЧ-78 вывели хозяина, а сделать это оказалось непросто. Мужчина 1966 г.р. находился в состоянии сильного опьянения, вел себя агрессивно, утверждая, что пожарные сожгли его квартиру, и всячески препятствовал своему спасению. В соседней квартире огнем и дымом от выхода оказалась отрезана 81-летняя женщина. Пожарные помогли ей выйти на свежий воздух, используя специальный спасательный капюшон. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.


Из соседних подъездов самостоятельно эвакуировались еще 12 человек, пострадавших среди них нет.


Во время тушения пожарные столкнулись с проблемами коммунального характера, осложнившими работу. Из-за высокой температуры в квартире лопнула металлическая труба отопления, и полы оказались залиты кипятком. Поэтому дом пришлось на время отключить от отопления.


Большую часть здания удалось отстоять, квартира и общий коридор получили значительные повреждения.


Очаг возгорания находился в районе кухни, причина пожара выясняется.


16 январь 08:12 | : Происшествия

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