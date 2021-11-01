В Северодвинске росгвардейцы помогли женщине, страдающей амнезией

В Северодвинске наряд Росгвардии помог пожилой женщине, страдающей потерей памяти
Сотрудникам ОВО Росгвардии поступило указание проследовать на проспект Ленина для оказания помощи семейной паре, обратившейся в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску.
На месте заявители сообщили росгвардейцам, что привели к себе незнакомую пенсионерку, испугавшись за её здоровье. Дезориентированная она долгое время стояла на улице одна, не понимая куда идти дальше, обувь на ней была надета прямо на голые ноги. Ситуацию усугубляла глухота гражданки.
Неравнодушные архангелогородцы напоили пожилую женщину чаем, и спустя время её состояние заметно улучшилось. С помощью записок у неё узнали, что она проживает где-то неподалёку.
По результатам опроса жителей соседних домов патрулю Росгвардии удалось отыскать местожительства и выяснить личность 94-летней пенсионерки. Вместе с гражданами они сопроводили одинокую женщину до квартиры. От медицинской помощи она отказалась.