Самые опасные места в Архангельской области во время снегопадов

Прошедшие в Архангельской области сильные снегопады могут иметь серьёзные последствия как для детей, так и для взрослых. Поэтому Служба-112 считает важным рассказать, как снег превращается в смертельно опасную ловушку.
Тем более, что за годы ведения информационной деятельности накоплена достаточная фактическая база, чтобы утверждать: с середины января происходят случаи травматизма и гибели, непосредственно связанные со снегом. Учитывая, что сейчас температура стремится к нулю, снег стремительно набирает влагу из воздуха и становится очень тяжёлым. Замечали, что в мороз снег убирать легче, чем в оттепель? Итак, список наиболее опасных мест, которые мы зачастую не замечаем.
Ложбины между холмами
-Опасность ложбин заключается в том, что именно между ними проходят тропинки и накатываются санные трассы. И в то же время именно в нижнюю точку устремляются снежные массы, которые могут сорваться именно в момент, когда кто-то скатится вниз. 13 марта 2005 года в окрестностях с.Карпогоры (Пинежский район) две подружки катались на санках в ложбине между холмами. Неожиданно сверху на 12-летнюю девочку сорвался большой пласт снега и накрыл с головой. Ее подружка, испугавшись случившегося, не сразу сообщила о беде родителям. Когда прибежавшие взрослые пытались своими силами откопать ребенка, время уже было упущено. Девочка погибла, задохнувшись в сугробе.
Крутые склоны и насыпи
Одни из самых опасных мест для катания. Снежные козырьки, наметаемые ветрами, срываются, увлекая за собой значительные снеговые массы. 13 марта 2005 года в районе деревни Заручевская Приморского района лавина снега погребла под собой 15-летнего мальчика, когда он скатился с крутого угора. Мальчика откопали достаточно быстро – на горе были взрослые, всё произошло на глазах людей. Но мальчик погиб: смерть наступает не от замерзания, как ошибочно думают некоторые, а от удушья: человеку забивает снегом дыхательные пути, и он погибает.
22 марта 2005 года возле деревни Аничкин Починок Устьянского района двое подростков 15 и 17 лет попали под снежный обвал, катаясь на лыжах возле крутого берега реки Верюга. Родители хватились их уже поздно вечером. Утром следующего дня тела ребят были обнаружены под снегом у речного обрыва на глубине 1,5-2 метра. Предположительно, подростки сняли лыжи и пошли на обрыв, откуда открывался красивый вид на реку. Подтаявшая глыба снега не выдержала и рухнула вниз вместе с мальчиками. Выбраться из ловушки никто из них не смог. Обратите внимание: это были вполне сильные тренированные подростки, но даже им оказалось не под силу справиться со снежной ловушкой.
Подобные случаи происходят в разных российских регионах, известны факты групповой гибели при катании с крутых склонов как природного, так и техногенного происхождения (ангары, ж/д и мостовые насыпи).
Тоннели и снежные норы
Дети часто роют себе норки-укрытия, домики, тоннели, лазы в сугробах, которые растут и уплотняются с каждыми снегопадами. Любое такое сооружение способно при обрушении похоронить ребёнка под собой. Что, собственно, и произошло в Вересово. Запрещать ли детям строить снежные домики или строить их вместе под присмотром взрослого? Ведь даже в учебниках по туризму есть рекомендации о строительстве снежных укрытий! Рассмотрим случай 1999 года в Саранске. Трое детей отрыли тоннель в придорожном сугробе. Нашли их случайно: по варежке, торчащей из сугроба. По окоченевшей детской руке было ясно: в снегу труп. Раскопки показали, что засыпано было сразу трое детей, и при этом чудом выжил лишь один мальчик, которого задавило телами его друзей и сугробом. С тяжелейшими осложнениями ребёнок выжил, несмотря на то, что провёл в сугробе 30 часов. Детям необходимо объяснять чрезвычайную опасность игр со снежными хижинами и норками. Рано или поздно любое такое сооружение неминуемо обрушится.
Крыши
Скатывание снежных глыб, как правило, проблема марта, но обрушение способно произойти в любую оттепель. Так, попав под снежную глыбу, скатившуюся с крыши частного дома, погибла 8-летняя девочка в деревне Казаково Каргопольского района. Когда ее откопали из-под метрового сугроба, она уже не дышала…
Подобный случай произошёл с 80-летней бабушкой в пос. Емца Плесецкого района 12 февраля 2019 года. На неё упала глыба снега с крыши своего дома. Вероятнее всего, пожилая женщина хотела сама спихнуть нависающий сугроб с крыши, и снег скатился на неё крупным пластом. Сдавление было настолько тяжёлым, что старушка погибла от асфиксии органов дыхания.
Снегоуборочная техника
По своему легкомыслию дети могут нарочно прятаться в местах, куда идёт отвал снега. Это, кстати, было характерно для трагедии в Саранске: мальчики залезли в тоннель, увидев приближение снегоуборщика. Был прецедент и в Архангельске. 28 января 2015 года около 16 часов при уборке снега водитель фронтального погрузчика не заметил двоих мальчишек 9 и 10 лет, игравших на заднем дворе школы. В итоге содержимое ковша опустилось прямо на головы ребятишек. К счастью, количество снега было небольшим, и серьезных травм никто не получил. Водитель и его помощник сразу же заметили свою оплошность, остановили машину и освободили детей. Мальчиков отвели в школьный медицинский кабинет, где у них зафиксировали ушибы и ссадины.
Детям невдомёк, что масса снега, который помещается в ковше погрузчика, может достигать 5 тонн. Операторам снегоуборочной техники нужно убеждаться в том, что в месте, куда ведётся отвал снега, действительно нет детей. Ведь крупные навалы снега привлекают их просто в качестве горки.
Будьте внимательны сами и постарайтесь объяснить детям опасность завала снегом. Попав под завал, человек не может найти в снегу «точку опоры» и вскоре задыхается. Опасные места лучше обходить стороной. А для катания с горки лучше найти склон без «снежных «козырьков», накатанный и безопасный.