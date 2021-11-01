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Полиция Архангельска просит помочь в розыске Игоря Карелина

Следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего 57-летнего Карелина Игоря Анатольевича.  

По предварительной информации, 4 декабря 2021 года около 17 часов Карелин ушёл из дома по улице Второй рабочий квартал в городе Архангельске в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не известно.  

Приметы: рост 170-175, волосы короткие седые, худощавого телосложения, глаза серые, усы светлого цвета.  

Был одет: костюм рыбацкий зимний коричневого цвета, чёрные утепленные резиновые сапоги.  

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба  обратиться в следственный отдел по Исакогорскому округу, расположенный по адресу: проспект Новгородский, дом 26, телефон приемной (8182) 68-01-44; о номерам телефонов отдела полиции №2 УМВД России по городу Архангельску: 45-50-37, 63-25-14, 112,102; либо ПСО «Север» 8-900-911-13-00.

14 январь 14:20 | : Происшествия

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