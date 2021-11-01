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В Архангельске задержан вор-геронтофил из Заполярья

В полицию Архангельска обратилась 80-летняя женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру пришел неизвестный и предложил услуги по чистке вентиляции.

Во время беседы мужчина попросил у хозяйки стакан воды. Когда пенсионерка вернулась с кухни, она заметила, что с тумбочки пропал кошелек. Женщина потребовала, чтобы незнакомец вернул его. Злоумышленник отдал кошелек и скрылся. Архангелогородка тут же позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 36-летний житель Мурманской области. Было установлено, что в течение декабря 2021 года данный злоумышленник проникал в квартиры пожилых людей под предлогом чистки радиаторов и вентиляции. Выбрав момент, когда хозяева отлучались, похищал ценные вещи, лежавшие на виду – телефоны, деньги и тому подобное. Среди потерпевших – жители Соломбальского, Октябрьского и Ломоносовского округов города Архангельска. Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

 

14 январь 13:06 | : Происшествия

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