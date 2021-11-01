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Раскрыта попытка убийства депутата Пеункова с применением огнемета

4 октября 2005 года вечером неустановленное лицо произвело выстрел из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в оконный проем офисного помещения, расположенного по улице Дачной в городе Архангельске, с целью устранения депутата Приморского района - предпринимателя Алексея Пеункова и приближенных к нему лиц. По счастливой случайности никто не пострадал, так как Пеунков и пятеро его знакомых в указанный момент пошли в другое помещение своего офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки. По факту покушения на убийство следственными органами было возбуждено уголовное дело.  

Несмотря на то, что длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, Следственным комитетом Российской Федерации продолжается планомерная работа по раскрытию преступлений «прошлых лет», по которым лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены.  

Заместителем Председателя СК России Александром Клаусом создана межрегиональная следственная группа, в результате работы которой удалось установить лиц, причастных к совершению данного преступления, - 54-летнего и 42-летнего жителей Республики Карелия.  

В дальнейшем в результате совместной планомерной и скрупулезной работы следователей, следователей-криминалистов отдела криминалистики регионального следственного управления и отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России., сотрудников УФСИН, РУФСБ и уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, собрана достаточная доказательственная база и одному из указанных лиц, являвшемуся пособником в совершении преступления, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, пп. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (пособничество покушению на убийство шести лиц, совершённое общеопасным способом, путем предоставления орудия совершения преступления и устранения препятствий для совершения преступления).  

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что согласился помочь устранить Пеункова, который мешал вести бизнес заказчикам преступления, по личным мотивам. Первоначально планировалось устранить предпринимателя при помощи самодельного взрывного устройства с пультом дистанционного управления, заложенного в выемку в грунте при входе в офис его бизнес-партнёров. В последующем приняли решение об использовании реактивного пехотного огнемета «РПО-А».  

Непосредственный исполнитель убийства в настоящее время отбывает наказание за ранее совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство по найму. Ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц, совершённое общеопасным способом). Работа по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, продолжается.  

Кроме того, в последующем и сам Пеунков был осужден к длительному лишению свободы за организацию убийств двух предпринимателей, а также за организацию и участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений с целью монополизации рынка строительного песка.  

13 январь 14:50 | : Происшествия

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