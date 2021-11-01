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Не пандемия, так «минеры». Архангельские школьники переведены на дистанционное обучение

13 января 2022 года поступила информация о минировании учебных заведений города Архангельска.

Оперативными службами совместно с администрациями учебных заведений проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения. Информация об угрозах безопасности проверяется.

Школы будут обследованы соответствующими органами. Принято решение временно перевести учащихся города на дистанционное обучение, включая вторые смены.

Просьба к гражданам сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов.

Впрочем, как пишут в соцсетях, ряд школ областной столицы мужественно продолжают педагогическую деятельность в условиях повышенной опасности, например, №45 и Екатериненский лицей.

 

 

13 январь 12:20 | : Происшествия

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