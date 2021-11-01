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Житель Северодвинска обнародовал интимную жизнь своей подруги

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34- летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

По версии следствия,  в 2021 году  подозреваемый разместил на странице в социальной сети  интимную фотографию бывшей подруги, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни женщины.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что поссорился с девушкой, поэтому разместил ее интимную фотографию. В настоящее время они помирились, он загладил причиненный вред.

Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

13 январь 08:54 | : Происшествия

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