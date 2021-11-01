Житель Северодвинска обнародовал интимную жизнь своей подруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34- летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
По версии следствия, в 2021 году подозреваемый разместил на странице в социальной сети интимную фотографию бывшей подруги, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни женщины.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что поссорился с девушкой, поэтому разместил ее интимную фотографию. В настоящее время они помирились, он загладил причиненный вред.
Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.