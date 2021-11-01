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РУФСБ по Архангельской области: Лже-минеры могут поплатиться свободой

Пресс-служба регионального силового ведомства отреагировала на вчерашнее сообщение об угрозе взрыва:

12 января 2022 года на электронную почту Арбитражного суда Архангельской области поступило сообщение о минировании здания суда, а также Администрации города Архангельска.

Правоохранительными органами совместно с органами государственной власти проведена проверка поступившей информации и предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. По результатам обследования указанных объектов специалистами инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась.

В настоящее время указанные объекты работают в штатном режиме.

Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников, а также обращаем внимание на то, что такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.

Осталось вычислить «шутников». Что на практике случается довольно часто, но, как правило, заканчивается условным приговором.

13 январь 07:37 | : Происшествия

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