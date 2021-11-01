РУФСБ по Архангельской области: Лже-минеры могут поплатиться свободой

Пресс-служба регионального силового ведомства отреагировала на вчерашнее сообщение об угрозе взрыва:
12 января 2022 года на электронную почту Арбитражного суда Архангельской области поступило сообщение о минировании здания суда, а также Администрации города Архангельска.
Правоохранительными органами совместно с органами государственной власти проведена проверка поступившей информации и предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. По результатам обследования указанных объектов специалистами инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась.
В настоящее время указанные объекты работают в штатном режиме.
Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников, а также обращаем внимание на то, что такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.
Осталось вычислить «шутников». Что на практике случается довольно часто, но, как правило, заканчивается условным приговором.