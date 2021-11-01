Уставшего на вахте жителя Архангельска мошенники облапошили на миллион

Несмотря на проводимую профилактическую работу, жители Архангельской области продолжают попадать на уловки мошенников. Так, в отдел полиции №5 УМВД России по городу Архангельску обратился 47-летний мужчина. Он сообщил, что в период работы на вахте в другом регионе, ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что некая женщина пытается взять на его паспортные данные потребительский кредит.
Используя специальную терминологию, собеседник уведомил, что после одобрения кредита со счета архангелогородца будут автоматически списаны денежные средства, и предложил их обезопасить. Для этого он «переключил» мужчину на женщину-оператора. Под ее диктовку, используя функцию дистанционного управления финансовыми средствами, житель столицы Поморья перевел более миллиона рублей на четыре якобы «безопасных» счета.
По словам потерпевшего, злоумышленники постоянно были на связи и контролировали его. Если в наборе номера счета или в другой операции он допускал ошибку, сразу же поправляли.
Лжесотрудники службы безопасности пообещали, что вскоре вернут переведенные средства. Но время шло, а счет оставался пустым. На звонки и сообщения «работники банка» не отвечали. Архангелогородец понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Анализируя события того дня, мужчина признается, что был очень уставшим, поэтому не смог правильно отреагировать на звонок мошенников. А тот факт, что злоумышленники назвали точную сумму, лежавшую у него на счете, окончательно заставил его поверить в реальность происходящего.
Сотрудники полиции еще раз напоминают, что представители банков не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом. Не верьте подобным уловкам. Не выполняйте операций с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения.