В Архангельске неадекватный мужчина бросался с ножом на снегоуборочную технику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По предварительной информации, сегодня ночью наряд ДПС ГИБДД ОМВД России «Приморский» прибыл по вызову на перекрёсток проспекта Обводный канал и улицы Гагарина в городе Архангельске в связи с неадекватным поведением подозреваемого, который бросался под снегоуборочную технику. В процессе правового разбирательства подозреваемый встал в боевую стойку с зажатым в руке ножом, размахивал ножом перед сотрудниками полиции и угрожал его применением. Подозреваемый отказался бросить нож и оказал неповиновение, на предупреждающие выстрелы не отреагировал, в связи с чем сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Жизни и здоровью подозреваемого, которому своевременно оказали медицинскую помощь, ничего не угрожает. Решается вопрос о проведении в отношении него психолого- психиатрической экспертизы.