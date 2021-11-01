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В Архангельске неадекватный мужчина бросался с ножом на снегоуборочную технику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя областного центра, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

 

По предварительной информации, сегодня ночью наряд ДПС ГИБДД ОМВД России «Приморский» прибыл по вызову на перекрёсток проспекта Обводный канал и улицы Гагарина в городе Архангельске в связи с неадекватным поведением подозреваемого, который бросался под снегоуборочную технику. В процессе правового разбирательства подозреваемый встал в боевую стойку  с зажатым в руке ножом,  размахивал ножом перед сотрудниками полиции и угрожал его применением. Подозреваемый отказался бросить нож и оказал неповиновение, на предупреждающие выстрелы не отреагировал, в связи с чем сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Жизни и здоровью подозреваемого, которому своевременно оказали медицинскую помощь, ничего не угрожает. Решается вопрос о проведении в отношении него психолого- психиатрической экспертизы.

11 январь 15:36 | : Происшествия

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