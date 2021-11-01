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В Архангельске пьяная гостья пыталась спалить дом негостеприимных хозяев

Порчей имущества и скандалом закончился «гостевой визит» представительницы прекрасного пола в один из домов по ул. Маяковского в Архангельске.


Утро православного Рождества началось для жителей 2-этажного деревянного дома с резких и внушительных пинков по дверям, которые девушка наносила явно в нетрезвом состоянии. От её действий жилец одной из квартир не смог выйти наружу: замок заклинило, а настойчивость дамы лишь нарастала.


Следующим шагом агрессивной гостьи, которую явно не ждали на рождественское угощение, стало отключение в квартире света.  Вскоре она начала угрожать поджогом и чиркать зажигалкой, что вскоре привело к возгоранию двери!


На место происшествия были направлены пожарные и представители правоохранительных органов. Пожара, к счастью, удалось избежать. И всё закончилось приёмом буянившей дамы по назначению – в отделение полиции. Что стало причиной её столь непраздничного настроения и агрессивного поведения, нам остаётся только догадываться.


Быть может, это любовь? – рассуждает Служба спасения 112


11 январь 07:47 | : Происшествия

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