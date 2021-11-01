Смартфон устроил пожар в Пинежском районе

Звонок о пожаре в посёлке Таёжном поступил в Службу-112 накануне в 22.30. Взволнованная женщина рассказала, что горит квартира на втором этаже 12-квартирного деревянного дома.
На место были направлены огнеборцы из пос. Ясный, что находится в 3 километрах от Таёжного.
- Когда мы прибыли, то уже жильцы справились своими силами, - рассказал начальник отдельного поста ПЧ-44 в пос. Ясный Сергей ПОПОВ. – Жильцы сами приложили все усилия, чтобы не пустить огонь дальше очаговой зоны, которая располагалась на диване. Диван частично обгорел, его выбросили на улицу. Нам не пришлось даже подавать воду.
Проверив дом на наличие скрытых очагов горения, пожарные убыли. На месте остался участковый, чтобы установить причину вечернего пожара. И это было самое интересное. Как оказалось, к пожару привёл оставленный на диване смартфон. Молодой человек поставил его на зарядку и ушёл на кухню. Спустя некоторое время по всей квартире распространился удушливый запах дыма. Дыма было настолько много, что, по словам женщины, что вызывала пожарных, в неё невозможно было зайти. Точная причина, по которой смартфон загорелся, вероятно, будет похоронена вместе с его сгоревшей начинкой – аппарат полностью оплавился.
- Мне позвонила соседка сверху, мол, у тебя что-то подгорело, что ли? – вспоминает события той ночи женщина, что позвонила в Службу-112. – Нет, отвечаю. Вышли мы обе на лестницу – а там уже всё в дыму! В квартире соседки проживал племянник, он там внутри был, дыму наглотался. Всем подъездом бегали, вёдрами заливали, выбрасывали горелое постельное бельё… Сегодня смотрю: в квартире всё закоптилось, окна от копоти чёрные.
Случай, конечно, крайне редкий – тем он интереснее для понимания: опасен смартфон с пожарной точки зрения или нет? Можно ли его оставлять без присмотра?
Специалисты, которые много лет занимаются установление причин пожаров, однако, не удивлены и считают, что причина возгорания кроется в литий-ионной батарее смартфона. Эта вещь начинает капризничать в результате следующих факторов – старения и механического повреждения. Батарея рассчитана на 3 года эксплуатации, после чего её технические характеристики оставляют желать лучшего. Удар может спровоцировать вздутие корпуса. И при попадании воздуха в батарее происходит быстрая химическая реакция окисления, которая и провоцирует сильный разогрев вплоть до возгорания. Так что, если смартфон стал «толстеть» - не ждите, меняйте батарею на новую. А, быть может, и сам аппарат. Ведь жить с пониманием, что к пожару может привести простая зарядка смартфона – так себе удовольствие…
Специалисты дают такие советы:
- Используйте только комплектные аккумуляторы, которые полностью подходят вашей конкретной модели.
- Не оставляйте смартфон на солнце, не кладите на батарею или любой другой источник тепла. Особенно если гаджет в это время заряжается.
- Если устройство аномально перегревается во время зарядки, немедленно отключите его от розетки.
- Не заряжайте смартфон, упрятав его под подушку. Корпус устройства во время зарядки должен хорошо вентилироваться.