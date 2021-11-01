В Приморском районе пенсионер чуть не спалил дом строительным феном

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Приморского судебного района Архангельской области 72-летний житель признан виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ.
Как установлено в судебном заседании, обвиняемый 27.12.2020 строительным феном производил отогревание труб водоснабжения в месте их ввода в квартиру жилого дома по ул. Геологов в д. Лахта Приморского района, в результате чего произошло возгорание горючих материалов утеплителя дома, приведшее к пожару. Действиями пенсионера жителям одной из квартир причинен ущерб на сумму свыше 900 тыс.рублей.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ, также суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.