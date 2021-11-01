В Архангельске ссора бывших уголовников закончилась убийством

8 января 2022 года утром в квартире дома по улице Лодемская в городе Архангельске обнаружено тело ранее судимого 56-летнего мужчины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы и переломов ребер с разрывом легкого. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении потерпевшего задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, его 39-летний знакомый.
В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора при обсуждении мест лишения свободы, где они отбывали наказание. Потерпевший его пнул первый, а он ударил его руками по лицу, затем отволок в прихожую и ушел домой. Позже узнал, что пострадавший умер, но наступления его смерти не желал.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.