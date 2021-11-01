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В Архангельске ссора бывших уголовников закончилась убийством

8 января 2022 года утром в квартире дома по улице Лодемская в городе Архангельске обнаружено тело ранее судимого 56-летнего мужчины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы и переломов ребер с разрывом легкого. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении потерпевшего задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, его 39-летний знакомый.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки.  Между ними произошла словесная ссора при обсуждении мест лишения свободы, где они отбывали наказание. Потерпевший его пнул первый, а он ударил его руками по лицу, затем отволок в прихожую и ушел домой. Позже узнал, что пострадавший умер, но наступления его смерти не желал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

10 январь 08:55 | : Происшествия

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