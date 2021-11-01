Житель Нарьян-Мара задушил знакомого за любовь последнего к халяве

8 января 2022 года в подъезде дома по улице Пионерская в городе Нарьян- Маре обнаружено тело 36-летнего местного жителя со следами побоев. Предварительная причина смерти- механическая асфиксия (удушение). По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что с Нового года у него дома употребляли спиртные напитки. 4-5 января 2022 года между ним и потерпевшим произошел первый конфликт, так как последний все время просил у него сигареты, а сам не покупал. В порыве гнева он ударил его руками по лицу. Потом они помирились и снова стали выпивать. 7 января 2022 года они вновь поругались из-за сигарет, он схватил потерпевшего рукой за шею, а второй - стал наносить удары по лицу. После того, как на следующий день проснулся, то обнаружил, что потерпевший находится на лестнице в подъезде и не подает признаков жизни. В содеянном раскаивается, убивать его не хотел.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.