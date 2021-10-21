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В Коноше гость так хотел сберечь здоровье хозяину, что забил его до смерти

3 января 2022 года днем в квартире дома по улице Советская в поселке Коноша обнаружено тело 35-летнего мужчины со следами побоев и переломами обеих голеней. Предварительная причина смерти-травматический шок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении задержан ранее судимый за преступления против собственности 38-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки.  Чтобы остановить хозяина жилища, который хотел идти купить еще спиртного, он ударил его руками по лицу, а после того, как потерпевший упал, прыгнул ему на голени. Когда уходил домой, пострадавший был жив, наступления его смерти не желал.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

07 январь 14:59 | : Происшествия

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