В Коноше гость так хотел сберечь здоровье хозяину, что забил его до смерти

3 января 2022 года днем в квартире дома по улице Советская в поселке Коноша обнаружено тело 35-летнего мужчины со следами побоев и переломами обеих голеней. Предварительная причина смерти-травматический шок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении задержан ранее судимый за преступления против собственности 38-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Чтобы остановить хозяина жилища, который хотел идти купить еще спиртного, он ударил его руками по лицу, а после того, как потерпевший упал, прыгнул ему на голени. Когда уходил домой, пострадавший был жив, наступления его смерти не желал.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.