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Не пристегнувшийся водитель погиб в ДТП под Холмогорами

Вчера в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Холмогорском районе.

По предварительной информации, в 12.50 на 74 километре автодороги «Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень» водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Лада», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером «Toyota».

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

В кроссовере находилась молодая семья с двумя дочками 2 и 5 лет. Никто из них не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

07 январь 07:02 | : Происшествия

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