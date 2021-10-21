Не пристегнувшийся водитель погиб в ДТП под Холмогорами

Вчера в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Холмогорском районе.
По предварительной информации, в 12.50 на 74 километре автодороги «Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень» водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Лада», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером «Toyota».
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
В кроссовере находилась молодая семья с двумя дочками 2 и 5 лет. Никто из них не пострадал.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.